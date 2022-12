Weihnachtsspots der Detailhändler – Ist das noch Werbung? Billig war gestern – deutsche Supermarktketten werben seit einigen Jahren mit gesellschaftskritischen Kurzfilmen. Jetzt geht ein Clip von Penny viral. Lilly Brosowsky

Im flackernden Fahrstuhllicht drängt sich eine Frau hinter ihrer Maske in eine Ecke, zwei Jugendliche lachen laut. In einer Wohnung schreit ein Kind. In einer anderen platzen Eier im Kühlschrank. Hinter jeder Tür Konflikte, Risse ziehen sich durch durch das Hochhaus. Und weil die Risse im Hochhaus natürlich metaphorisch für die Risse in der Gesellschaft stehen, spart das Youtube-Video «Der Riss» in knapp vier Minuten kein Elend aus: Pandemie, Krieg, Propaganda, Rassismus, Armut und Einsamkeit.