Sony A1 im Test – Ist das die beste Kamera auf dem Markt? Sie kann alles gleichzeitig, was bisher nur einzelne Profigeräte konnten. Die Alpha 1 ist technisch beeindruckend, das kommt auch Hobby-Fotografen zugute. Rafael Zeier

Optisch gewohnt unspektakulär: Die neuste Sony-Kamera. Foto: Rafael Zeier

Wer gerne fotografiert, dürfte schon beim Titel dieses Artikels die Augen verdreht haben. Die beste Fotokamera (so sagt eine alte Weisheit) ist bekanntlich die, die man gerade dabei hat. Und das ist in der Regel ein Smartphone und nur in verschwindend wenigen Fällen eine 8000-Franken-Kamera.

In meinem Fall war es aber tatsächlich für sieben Tage eine – streng genommen – 7800-Franken-Kamera. Denn so viel kostet die neue A1 von Sony. (Zum Thema: Das Fotojahr beginnt mit einem Paukenschlag)

Kurz zusammengefasst: In der Kamera steckt alles, was aktuell möglich ist: sehr hohe Auflösung (50 Megapixel), sehr hohes Tempo (30 Bilder pro Sekunde), Profi-Video-Funktionen (8K) und das alles ohne störende Kompromisse. Sonys A1 ist die Antwort des Konzerns auf die Canon R5 vom letzten Jahr. Mit der R5 überraschte Canon die Fachwelt mit Hightech-Funktionen und vor allem dem Mut, ebenfalls von der einst bewährten Spiegelreflexkamera abzurücken. (Lesen Sie auch: Canon setzt Konkurrenz unter Zugzwang)