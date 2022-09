Tod von Königin Elizabeth II. – Ist das Commonwealth noch zu retten? Der Verband aus 56 Staaten gilt als bizarres Relikt verflossener britischer Weltherrschaft. Nun kommt es darauf an, wie König Charles seine Rolle versteht. Und wie er sie ausfüllt. Arne Perras

Königin Elizabeth II. im Februar 1966 auf Barbados. Kurz darauf wurde die Insel unabhängig. Foto: Imago Images

Das Fotoalbum der Queen ist prall gefüllt mit nostalgischen Bildern. Eine Schwarz-weiss-Aufnahme aus dem Jahre 1966 zeigt, wie sie mit ihrem Täschchen am Arm die Ehrengarde von Barbados abschreitet. Gross gewachsene Männer, Nachfahren ehemaliger afrikanischer Sklaven, stehen in Reih und Glied, während die zierliche Frau aus dem Buckingham Palace an ihnen vorüber schreitet.