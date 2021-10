«Apropos» – der tägliche Podcast – Ist das 1,5-Grad-Ziel noch zu schaffen? Vor der 26. Klimakonferenz in Glasgow wird ihr Erfolg bereits angezweifelt. Denn trotz aller Warnungen – es fehlen verbindliche und konkrete Ziele. Philipp Loser als Host , Martin Läubli als Gast , Mirja Gabathuler

Handeln, bevor es zu spät ist, fordern Wissenschaftlerinnen, Politiker und Aktivistinnen im Vorfeld von COP26 – wie diese Frau in London. Foto: Keystone / AP Photo

Ist das 1,5-Grad-Ziel noch zu schaffen? Das ist die grosse Frage, die sich an der Klimakonferenz der UNO stellt, die am Sonntag in Glasgow beginnt. In Schottland wollen rund 200 Staaten die Ziele des Pariser Klimaabkommens von 2015 konkretisieren. «Für die Forschung sind die Fakten klar. Nun müssen Regierungen in ihrem Handeln zur Eindämmung der Klimakatastrophe genauso klar sein», verlangt UNO-Generalsekretär António Guterres im Vorfeld.

Es ist bereits das 26. Treffen dieser Art, dennoch steigt der Anteil der Treibhausgase in der Atmosphäre weltweit weiter an. Auch die Schweiz muss sich nach dem Nein zum CO₂-Gesetz fragen, wie sie die Klimaziele erreichen kann, die sie auf dem Papier unterzeichnet hat.

Wie wirksam kann eine solche Konferenz sein, die die Klimaerwärmung eindämmen will, ohne verbindliche Massnahmen festzulegen? Was ist diesmal anders als bei vorausgegangenen Treffen? Und: Wie realistisch ist das Ziel, bis 2055 eine CO₂-Neutralität zu erreichen? Darüber spricht Wissenschaftsredaktor Martin Läubli mit Philipp Loser in einer neuen Folge des Podcasts «Apropos».

