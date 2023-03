Neue Toblerone im Test – Ist da etwas weniger Nougat drin? Schmeckt die Toblerone trotz neuem Logo noch nach Toblerone? Natürlich … nicht. Nina Kobelt

Vorne neu, hinten alt: Das Logo von Toblerone hat sich geändert, das Matterhorn musste weichen, nur der Bär ist noch da. Foto: AFP

Da stehe ich also vor dem Berg. Die ikonischste aller ikonischen Schweizer Schoggis soll, es ist bekannt, teilweise in der Slowakei hergestellt werden. Das Matterhorn auf der Packung muss weg, und statt «of Switzerland» darf es nur noch «established in Switzerland» heissen.