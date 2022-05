Oben ohne baden – Ist Bern bereit für blanke Busen? Die «Oben ohne»-Diskussion hat die Stadt Bern erreicht. Linke Politikerinnen befürworten, dass Frauen, Transmenschen und Nonbinäre in den Badis ohne Oberteile verweilen. Claudia Salzmann

Mehr textile Freiheit für alle: Politikerinnen lancieren die «Oben ohne»-Debatte auch in Bezug auf die städtischen Freibäder. Foto: Adrian Moser

Die «Free the boobs»-Bewegung hat die Stadt Bern erreicht. Sprich, weibliche Brüste sollen von Büstenhaltern befreit werden. Just zum Start der Badesaison ist eine Debatte über das Ausziehen von Bikinioberteilen gestartet. Die Diskussion in der Schweiz lanciert hat SP-Nationalrätin Tamara Funiciello. Dies, nachdem im deutschen Göttingen eine nonbinäre Person ein Hausverbot in der Badeanstalt bekommen hatte, weil sie ihr Oberteil auszog. Die dortige Badi reagiert nun progressiv und lässt als Pilotversuch zu, dass an den Wochenenden alle sich ihrer Oberteile entledigen dürfen.