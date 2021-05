Tränen: Israelische Soldatinnen weinen an der Beerdigung eines Kameraden, der durch Raketen aus dem Gazastreifen getötet worden ist, in Elyakim (13. Mai 2021). Foto: Abir Sultan (EPA, Keystone)

Vor gut zwei Wochen griffen türkische Streitkräfte im Irak Stellungen der PKK an, einer kurdischen Terrororganisation; dabei setzten sie Kampfflugzeuge und Helikopter ein, es wurden Fallschirmjäger abgesetzt, es regnete Bomben. Die Leute in den Dörfern der Gegend, die nichts mit Terrorismus zu tun hatten, flohen, nur wenige Familien blieben, wie der Bürgermeister Mahmoud Hussein einem kurdisch-irakischen Fernsehsender erzählte: «Wir hatten alle sehr viel Angst. Es war Wochenende, viele sassen zu Hause, in den Dörfern wimmelte es von Menschen.»

Sechs Stunden lang bombardierten die Türken, und es ist dem Zufall zuzuschreiben, dass es nach offiziellen Angaben keine zivilen Opfer gab; stattdessen, so gab die türkische Armee an, wurden Dutzende von kurdischen Kämpfern «neutralisiert», was in der Regel bedeutet, sie sind nun tot. «Die heldenhaften türkischen Truppen», so tweetete das Verteidigungsministerium in Ankara, «haben einen heldenhaften Auftrag ausgeführt», und der türkische Präsident Recep Erdoğan sagte: «Wir werden nicht ruhen, bis diese Mörderbanden ausgerottet sind. Sie verursachen nur Tränen und Zerstörung.»