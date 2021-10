Schwere Vorwürfe der Regierung – Israel erklärt NGOs zu Terrorgruppen Sechs palästinensische Organisationen sind betroffen. EU und USA kritisieren den Schritt. Peter Münch aus Tel Aviv

Greift durch: Der israelische Verteidigungsminister Benny Gantz. Foto: Atef Safadi (EPA)

Israels Regierung hat sechs palästinensische Nichtregierungsorganisationen zu Terrorgruppen erklärt und damit eine Welle der Kritik ausgelöst. Die NGOs würden als «organisiertes Netzwerk unter der Führung der Volksfront für die Befreiung Palästinas» (PFLP) operieren, heisst es in einer Erklärung des Verteidigungsministeriums. Sie seien entscheidend für die Finanzierung der PFLP und würden grössere Geldsummen auch aus europäischen Ländern erhalten. Die Kritik an diesem israelischen Vorgehen kommt von internationalen Menschenrechtsgruppen, aber auch von der US-Regierung und der Europäischen Union.

Die sechs Organisationen sind durchweg schon seit Jahrzehnten aktiv und gehören teils zu den prominentesten Gruppierungen der palästinensischen Zivilgesellschaft mit weitreichenden internationalen Verbindungen. Darunter ist die 1979 gegründete Organisation Al-Haq, die Menschenrechtsverletzungen der israelischen Besatzungsmacht anprangert. Sie hat aber auch immer wieder deutliche Kritik an der von Präsident Mahmoud Abbas geführten Palästinensischen Autonomieverwaltung geübt.

Addameer bietet Rechtshilfe für palästinensische Häftlinge in israelischen Gefängnissen. Auf der Liste stehen zudem noch die palästinensische Sektion von Defence for Children International mit Zentrale in Genf, ein Thinktank namens Bisan Center sowie zwei Organisationen, die sich laut ihren Webseiten für die Rechte palästinensischer Frauen und für die Stärkung landwirtschaftlicher Arbeit einsetzen.

Überraschender Entscheid

Obwohl die Organisationen schon seit langem im Fokus der israelischen Behörden stehen, kommt der jetzige Schritt überraschend. Verteidigungsminister Benny Gantz wirft ihnen vor, von der «PFLP-Führung kontrolliert zu sein und viele ihrer Mitglieder beschäftigt zu haben». Die PFLP wird von Israel, den USA und der EU als Terrororganisation geführt. Sie ist marxistisch ausgerichtet, verfügt über eine politische Partei und einen militärischen Arm.

In Erklärungen vom Wochenende weisen die betroffenen NGOs die Vorwürfe zurück und kündigen an, ihre Arbeit fortsetzen zu wollen. Mit der Einstufung als Terrororganisation allerdings können die israelischen Behörden ihre Aktivitäten verbieten und ihre Mitarbeiter verhaften. Jeder, der sie unterstützt, muss zudem in Israel mit strafrechtlicher Verfolgung rechnen. Verteidigungsminister Gantz rief bereits Regierungen und Organisationen weltweit dazu auf, ihre Zusammenarbeit mit den sechs Organisationen einzustellen.

Die USA reagieren heftig

Allerdings deutet manches darauf hin, dass Israels Vorgehen zum Streitthema mit den westlichen Partnern werden könnte. Ungewöhnlich heftig reagierte sogleich die US-Regierung. Ein Sprecher des Aussenministeriums kritisierte, dass Washington nicht vorab informiert worden sei, und forderte Israel auf, «mehr Informationen» zu den Vorwürfen vorzulegen. «Der Respekt für Menschenrechte, fundamentale Freiheiten und eine starke Zivilgesellschaft» sei für die USA von entscheidender Bedeutung. Und ein Sprecher der EU verwies in Brüssel darauf, dass bereits in der Vergangenheit israelische Vorwürfe über den Missbrauch von EU-Geldern durch palästinensische Organisationen «nicht fundiert» gewesen seien.

In einer gemeinsamen Erklärung sprachen Amnesty International und Human Rights Watch von einem «erschreckenden und unrechtmässigen» Akt. Dies sei ein «Angriff der israelischen Regierung auf die internationale Menschenrechtsbewegung». Die israelische NGO Betselem vergleicht das israelische Vorgehen mit dem «Handeln totalitärer Regime».

Streit hat die von Verteidigungsminister Benny Gantz vorgenommene Klassifizierung der palästinensischen NGOs als Terrorgruppen zudem innerhalb der heterogenen israelischen Regierungskoalition ausgelöst. Die linke Meretz-Partei äusserte ernste Zweifel an der Stichhaltigkeit der bislang geheim gehaltenen Belege. Eine Abgeordnete der linken Arbeitspartei sprach von einem «unethischen Akt».

Fehler gefunden?Jetzt melden.