Japanische Raumfahrtmission – Die erste private Mondlandung steht bevor Hakuto-R M1, ein Lander der japanischen Raumfahrtfirma Ispace, soll am Dienstagabend auf der Mondoberfläche aufsetzen. Im Gepäck: ein arabischer Rover, ein Spielzeugroboter und eine Rock-CD. Andreas Jäger

Noch wartet der Hakuto-R M1-Lander im Inneren der Falcon-9-Rakete. Foto: AFP

Als erstem kommerziellen Unternehmen könnte der japanischen Firma Ispace in Kürze eine Mondlandung glücken. Am Dienstag um 18.40 Uhr Schweizer Zeit soll die unbemannte Landefähre Hakuto-R M1 auf der Oberfläche des Trabanten aufkommen, in einem Krater auf der erdzugewandten Seite. Es ist der erste von weiteren geplanten Mondflügen des Unternehmens, der Zusatz «M1» steht für «Mission eins».