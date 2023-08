Führungswechsel bei Terrormililz – Islamischer Staat verkündet Tod von Anführer – Nachfolger steht fest Der vierte Chef der Jihadistenmiliz soll im Kampf gegen Türkei-nahe Milizen gefallen sein. Trotz dem Fall des selbsternannten «Kalifats» sind weiterhin IS-Zellen aktiv.

Kämpfer der Jihadistenmiliz auf Patrouillenfahrt in Raqqa, Syrien. Aufnahme vom Januar 2014. Foto: AP, Keystone

Gut ein halbes Jahr nach Ernennung eines neuen Anführers hat die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) jetzt dessen Tod bestätigt. Anführer Abu al-Husain al-Husaini al-Kuraischi sei bei «direkten Kämpfen» mit Türkei-nahen Milizen in Idlib im Nordwesten Syriens getötet worden, teilte der IS in einer Audiobotschaft am Donnerstag mit. Die dort herrschende Miliz Haiat Tahrir al-Scham (HTS) habe versucht, ihn festzunehmen. HTS wurde in der Botschaft bezeichnet als verlängerter Arm des türkischen Geheimdienstes.

Als Nachfolger wurde Abu Hafis al-Haschimi al-Kuraischi benannt. Zudem gebe es einen neuen Sprecher für den IS, der bisherige Sprecher sei in Gewahrsam türkischer Behörden.

Die Echtheit der Botschaft liess sich zunächst nicht überprüfen. Sie wurde aber über die üblichen Kanäle der Extremisten in den sozialen Medien verbreitet.

Der IS hatte die neue Führungsrolle für Abu al-Husain al-Husaini al-Kuraischi vergangenen November verkündet. Dieser blieb bis zu seinem nun erklärten Tod aber eine gesichtslose und mysteriöse Figur an der Spitze der Terrormiliz. So veröffentlichte der IS etwa keine Audiobotschaften von ihm.

Türkei hatte schon im Mai Tod von viertem Anführer verkündet

Unklar blieb auch, wer hinter dem Kampfnamen steckte. Experten mutmassten, dass sein Vorgänger, der dem IS zufolge «im Kampf getötet» wurde, sogar noch am Leben sei. IS-Experte Hassan Hassan sprach von einer möglichen Taktik, um mit einem vorgetäuschten Tod des Anführers den Druck durch Geheimdienste und Sicherheitskräfte zu verringern.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte schon im Mai erklärt, dass der türkische Geheimdienst Abu al-Husain al-Husaini al-Kuraischi bei einem Einsatz in Syrien «neutralisierte» habe. Damit war wohl dessen Tötung gemeint. In der Audiobotschaft des IS wurde die Darstellung Erdogans jetzt als «Lüge» bezeichnet. Die Türkei hält Gebiete im Norden Syriens besetzt und geht mit Militäraktionen dort vor allem gegen die syrische Kurdenmiliz YPG vor.

Der IS kontrollierte über Jahre grosse Gebiete im Irak und im benachbarten Bürgerkriegsland Syrien. Mittlerweile haben die Extremisten ihr Herrschaftsgebiet wieder verloren. IS-Zellen sind aber in beiden Ländern weiter aktiv.

AFP/step

