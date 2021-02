Schulzusammenschluss in Iseltwald-Bönigen – Iseltwalder Schüler müssen nach Bönigen Die Gemeinden Bönigen und Iseltwald planen im Bereich Volksschule die gemeinsame Zukunft. Ab Sommer 2022 soll die Schule Iseltwald in die Schule Bönigen integriert werden. Bruno Petroni

Das Dorfzentrum von Iseltwald. Kinder ab der 3. Klasse müssen ab Sommer 2022 nach Bönigen zur Schule fahren. Foto: Bruno Petroni

«Iseltwald verzeichnet seit einigen Jahren einen Rückgang von Schülerinnen und Schülern, weshalb Massnahmen unumgänglich sind.» Mit dieser Begründung wollen die Gemeinderäte von Iseltwald und Bönigen die Schule Iseltwald in die sechse Kilometer entfernte Schule Bönigen integrieren.

«Der Gemeinderat Iseltwald suchte die Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat Bönigen. Eine eigene Schule am Leben zu erhalten erscheint den Verantwortlichen als unverhältnismässig und finanziell nicht verantwortbar», schreiben die beiden Einwohnergemeinden in ihrer gemeinsamen Medienmitteilung. Es sei vorgesehen, dass die Kinder von Iseltwald ab der 3. Primarklasse in Bönigen die Schule besuchen und die Basisstufe in Iseltwald vorerst bis zum Schuljahr 2024/25 weitergeführt und für Schülerinnen und Schüler aus Bönigen geöffnet wird.