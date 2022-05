Erfolgssparte der Bühnen Bern wird neu besetzt – Isabelle Bischof wird neue Leiterin von Bern Ballett Isabelle Bischof wird künftig die Tanzsparte der Bühnen Bern leiten. Sie will auf innovative Formate und Produktionen setzen. Ane Hebeisen

«Ich will Bern Ballett am Puls der Zeit positionieren»: Isabelle Bischof. Foto: Zoee Cleemence

Isabelle Bischof wird ab der Spielzeit 2022/23 die Leitung der Tanzsparte der Bühnen Bern übernehmen. Zurzeit ist sie dort als Dramaturgin und Produktionsleiterin tätig. Nachdem die Direktorin und Choreografin Estefania Miranda aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten war, übernahm die gebürtige Bernerin 2022 interimistisch auch die Direktion der Compagnie und wird diese nun auch weiterhin leiten.

«Ich habe die Compagnie über die letzten Jahre hinweg intensiv begleitet und es ist mir eine Ehre, ihre Zukunft weiter prägen zu dürfen», sagt Isabelle Bischof zu ihrer Ernennung. «Dabei ist es mir ein Anliegen, Bern Ballett in seiner Heimat Bern und über die Grenzen hinaus mit innovativen Formaten und Produktionen am Puls der Zeit zu positionieren.»

Auch Florian Scholz, Intendant der Bühnen Bern, zeigt sich erfreut: «Mit Isabelle Bischof konnten wir eine ideale Direktorin für unsere Tanzsparte gewinnen, um deren erfolgreiche Tradition in die Zukunft zu tragen und den Zusammenhalt der bestehenden Compagnie zu gewährleisten.»

Isabelle Bischof, 1989 in Bern geboren, studierte Musikwissenschaft, World Arts sowie Theater- und Tanzwissenschaft an der Universität Bern. Sie begann ihre Theaterlaufbahn als Dramaturgieassistentin am Theater Biel Solothurn und wurde im Anschluss Dramaturgin für Musiktheater und Tanz am Theater Pforzheim. Beim Lucerne Festival arbeitete sie im künstlerischen Betriebsbüro für die Orchesterakademie. Für Bern Ballett arbeitete sie eng an der Seite der Direktorin Estefania Miranda und betreute erfolgreiche Produktionen wie «Vier Jahreszeiten», «Swan», «Piano Chapters», «La Divina Comedia» und «Leonce und Lena». (kul)



Ane Hebeisen ist Musikredaktor und schreibt seit 1996 über Pop und Artverwandtes aus aller Welt. Mehr Infos

