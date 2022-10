Viehschau in Unterseen – Isa zur Miss Altstadt gekürt An der Schau des Viehzuchtvereins Interlaken und Umgebung wurden 126 Kühe und 2 Stiere vorgeführt. Isa wurde zur Miss Altstadt gekürt. Ueli Flück

Züchter Daniel Bieri aus Unterseen präsentiert seine Kuh Isa, die zur Miss Altstadt erkoren wurde. Foto: Ueli Flück

Auf dem Unterseener Stadthausplatz kann einiges in Szene gesetzt werden. Am Mittwoch fand auf dem westlichen Teil eine Viehschau statt, und auf dem östlichen Teil wurden die Viehtransporter abgestellt. Dazwischen hatte das Restaurant Stadthaus geschlossen. So gabs Kaffee in allen Variationen in der Festwirtschaft vor der Häuserzeile Untere Gasse, wo es auch an Marktständen Landwirtschaftliches zu kaufen gab.