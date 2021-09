Sex auf der Bühne: Die Kritik – Irritierender als die Intimitäten waren die Fäkalien Zum Saisonstart im Schiffbau erforschte Regisseurin Yana Ross die Frauenfeindlichkeit der «fiesen Männer» bei David Foster Wallace. Alexandra Kedves

Ein Striptease der Profi-Pornodarstellerin Katie Pears (mit Lena Schwarz und Urs Halter) ist inklusive in «Kurze Interviews mit fiesen Männern – 22 Arten der Einsamkeit» am Schauspielhaus Zürich. Foto: Sabina Bösch

Der junge Mann mit dem ausländischen Impfausweis, der noch keinen Schweizer Impfzertifikatscode besass: Er hat an diesem Abend im Schiffbau für einen Moment wohl mehr Verunsicherung verursacht als die Inszenierung, für die er gekommen war, trotz all der Ausrufezeichen in den Vorberichten. Livesex auf der Bühne! Pornostars!

Die Sache mit dem Zertifikat wurde jedenfalls fix gelöst; bald öffneten sich die Türen der Schiffbauhalle für die zertifizierten, maskentragenden Besucher von «Kurze Interviews mit fiesen Männern: 22 Arten der Einsamkeit» nach David Foster Wallace’ Kurzgeschichtenband «Brief Interviews with Hideous Men» von 1999.