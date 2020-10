Kultur-Lockdown – Irritation bei der Kultur über den Berner Sonderzug Der Bundesrat will den Lockdown verhindern – für die Berner Kulturbetriebe ist er seit einer Woche Tatsache. Weshalb hält der Kanton an der harten Linie fest? Michael Feller

Das Kino Rex in Thun bleibt wieder leer – wie alle anderen Säle im Kanton Bern auch. Foto: PD

Für die Berner Regierung ist der Fall klar. «Wir wollen nicht, dass die Leute sich im öffentlichen Raum bewegen. Wir wollen, dass möglichst viele Menschen in den nächsten Wochen zu Hause bleiben.» Wirtschaftsdirektor Christoph Ammann (SP) sagte es stellvertretend für das Fünfergremium, das in diesen Tagen Entschiedenheit und Geschlossenheit signalisiert. Letzten Freitag beschloss es einschneidende Massnahmen, darunter einen eigentlichen Lockdown für die Kultur: Theater, Clubs, Kinos und Museen wurden geschlossen. An der Pressekonferenz vom Mittwoch sagte der Regierungsrat im Wesentlichen, dass er an der harten Linie festhält – und dabei weiterhin kulturpolitisch wesentlich weiter geht als der Bundesrat.