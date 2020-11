Wahlen Stadt Bern – Irreführende Wahlpropaganda aus der SVP-Küche Ein Etikettenschwindel: Das Infoblatt, das SVP-Gemeinderatskandidat Thomas Fuchs zur Wahl empfiehlt, gibt sich als offizielle Wahlbroschüre aus. Es stammt aber von der Partei selbst. Benjamin Bitoun

Wahlwerbung unter illegalem Titel: Die Wahlinfo-Zeitung ist keine offizielle Informationsbroschüre, sondern kommt von der Jungen SVP. Foto: Screenshot Twitter

Nebst den Wahlunterlagen zu den bevorstehenden Wahlen in Bern findet derzeit viel Politwerbung den Weg in die Stadtberner Briefkästen. Darunter auch die Wahlinfo-Zeitung, in der gleich unter dem Titel an prominentester Stelle und mit Bild SVP-Gemeinderatskandidat Thomas Fuchs zur Wahl empfohlen wird. Gleich darunter: die Empfehlung zur Wiederwahl von Parteikollege Erich Hess in den Stadtrat.

Eine Wahlempfehlung im Briefkasten ist an sich nichts Ungewöhnliches. Doch störend daran: Der Prospekt nennt sich «Offizielle Informationsbroschüre zu den Wahlen in der Stadt Bern» – dies, obwohl sie entgegen der Bedeutung des Worts «offiziell» weder von der Stadt noch von einer anderen Behörde, sondern in Wahrheit von der Jungen SVP herausgegeben wird. Ein klarer Fall von Etikettenschwindel also.