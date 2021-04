Sportevent in Thun – Ironman wird in den September verschoben Wegen der anhaltend unsicheren Lage im Zusammenhang mit Covid-19 verschieben die Veranstalter den Ironman Switzerland Thun auf den 5. September.

Stadtpräsident Raphael Lanz, Nico Aeschimann von der Ironman Schweiz AG und Gemeinderat Roman Gimmel stellten vor zwei Jahren den Ironman Switzerland Thun vor. Foto: Patric Spahni

Der Ironman Switzerland Thun hätte eigentlich bereits letztes Jahr zum ersten Mal stattfinden sollen. Daraus wurde aus bekannten Gründen nichts. Im Juli dieses Jahres hätten die Veranstalter einen zweiten Anlauf nehmen wollen.

Nun kommt es auch heuer zu einer Änderung: «Aufgrund der andauernden Covid-19-Pandemie und den daraus resultierenden Einschränkungen» müsse der Anlass verschoben werden, teilen die Veranstalter per Communiqué mit. Als Ersatzdatum nennen sie den 5. September.



«Die Enttäuschung unserer Athleten bezüglich dieser Entscheidung können wir mehr als gut verstehen, wir teilen sie», steht in der Mitteilung weiter. Nichtsdestotrotz sei man zusammen mit den Partnern zum Entschluss gekommen, dass eine Austragung des Events im September unter besseren Voraussetzungen stattfinden könne. Die Athleten habe man nun so früh wie möglich informieren wollen.



«Unser Team wird unter der Berücksichtigung der Richtlinien und Empfehlungen der Gesundheitsbehörden weiterhin hart an der Entwicklung und Verfeinerung des Sicherheits- und Schutzkonzeptes arbeiten, um unseren Athleten auch in Zukunft ein aussergewöhnliches Rennerlebnis bieten zu können», schliesst die Mitteilung.

