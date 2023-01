Tagestipp: The Moorings – Irische Musik mit einem energischen Punkeinschlag The Moorings stammen zwar aus Frankreich, kommen aber mit ihrer einzigartigen Variante der irischen Musik auch auf der Grünen Insel hervorragend an.

Alexander Sury

Sie mixen auf aufregende Weise Celtic Folk und Alternative Rock: The Moorings. Foto: zvg

Wer hätte gedacht, dass ausgerechnet eine Band aus Frankreich der grossen Tradition irischer Musik alle Ehre macht? Das Quintett ist berühmt für seinen Mix aus Celtic Folk und Alternative Rock und hält sich dabei an das traditionelle angelsächsische Repertoire. Die Berufung von The Moorings liegt sozusagen in der irischen Musik und dem Punk: Bereits viele Male haben sich The Moorings die Bühne mit bekannten Vertretern des Genres wie The Dubliners, The Pogues oder The Dropkick Murphys geteilt. (lex)





Alexander Sury hat Germanistik und Geschichte studiert. Er ist Literaturredaktor und mag deshalb Bücher aller Art. Er pflegt jedoch einen breiten Kulturbegriff und ist auch YB-Fan. Mehr Infos

