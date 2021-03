Unterstützung während Corona – «Irgendwann wird das Geld ausgehen» Viele Menschen geraten wegen Corona in finanzielle Not. Hilfsorganisationen können finanzielle Engpässe überbrücken. Ihre Mittel sind jedoch beschränkt. Stephanie Jungo

Matthias Jungo, Geschäftsleiter der Caritas Bern, steht neben einem Korb voller Brot. Das sei morgens im Caritas-Markt besonders gefragt. Foto: Nicole Philipp

In der ersten Viertelstunde ist der Ansturm am grössten. So erzählt es Matthias Jungo, Geschäftsleiter von Caritas Bern. Er steht im Caritas-Markt im Berner Mattenhof-Quartier. Es ist halb elf, der Laden ist seit einer halben Stunde offen. Immer wieder kommen neue Kundinnen und Kunden in den kleinen Laden.

Gleich neben dem Eingang packt eine Frau Tomaten in ein Plastiksäckli. Ein Mann trägt Toilettenpapier aus dem Laden. Ein Pärchen steht vor einem Regal mit Adventskalendern und anderer Schokolade, deren Saison vorbei ist.

Die Lebensmittel hier kommen von Grossverteilern. Caritas verkauft sie zu einem kostendeckenden Preis weiter an Menschen, die ihren Alltag finanziell kaum bestreiten können – und von ihnen gibt es seit Ausbruch der Pandemie immer mehr.