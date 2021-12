Adelbodner Gemeindepräsident – «Irgendwann ist auch gut» Heute endet Daniel von Allmens Amtszeit als Gemeindepräsident. Er blickt auf sein 16-jähriges Engagement in der Lokalpolitik zurück – etwa als handyloser Obmann. Nik Sarbach

Daniel von Allmen tritt nach acht Jahren als Gemeindepräsident ab. Er war bereits von 2001 bis 2007 Gemeinderatspräsident gewesen. Foto: Nik Sarbach

Gemeindeversammlungen sind meist trockene Angelegenheiten. In Adelboden hatten die Zusammenkünfte in den letzten Jahren aber durchaus auch unterhaltsamen Charakter. Zu verdanken war das in erster Linie dem Gemeindepräsidenten Daniel von Allmen, der stets mit einer Prise Schalk durch die Geschäfte führte.

Heute ist der letzte Amtstag des gebürtigen Mürreners, der sich insgesamt 16 Jahre lang in öffentlichen Ämtern für Adelboden engagierte: von 2001 bis 2007 als Gemeinderatspräsident – Obmann –, seit 2014 als Gemeindepräsident.

Das Gespräch zum Rückblick auf sein Wirken in der Gemeinde nimmt sofort Fahrt auf. Der 74-Jährige geht im Plauderton auf die Fragen ein, ergänzt sie mit Anekdoten, Einschätzungen, blickt weit über das Lokale hinaus. Von Veränderungen an der örtlichen Dorfstrasse schlägt er rasch den Bogen zu generellen zeitgeistigen Erscheinungen.