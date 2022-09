OHA in Thun eröffnet – Iranische Datteln, ein Flugsimulator und Muni Arno Nach drei Jahren Pause und der grössten Krise der Branche öffnete am Freitag die Oberländische Herbstausstellung (OHA) ihre Türen. Stefan Kammermann

An der OHA-Sonderschau gibt es diesmal einen Flugsimulator der F/A-18. Foto: Patric Spahni

Sie strömen wieder an die Oberländische Herbstausstellung: Besuchende und Ausstellende. Nach drei Jahren pandemiebedingtem Unterbruch war es am Freitagmittag so weit. Und da waren am Eröffnungstag auch die über einhundert geladenen Gäste aus der regionalen Politik und Wirtschaft. Doch was gab an der Eröffnung zu reden? Was erwartet das Publikum an der diesjährigen Ausgabe? Warum ist die OHA nicht mehr dieselbe? Was gibt es in der Sonderschau zu sehen? Kommt man an der OHA wirklich über die Wolken? Wir haben für Sie die Antworten auf diese Fragen aufgelistet: