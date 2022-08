Mutmassliche Vergeltungsmassnahme – Iraner in USA wegen Mordkomplotts gegen Bolton angeklagt Die USA machen einem Mitglied der iranischen Revolutionsgarden den Prozess, weil er einen Mord am ehemaligen Sicherheitsberater in Auftrag gegeben haben soll. Der mutmassliche Täter lebt allerdings im Ausland auf freiem Fuss.

Bedankte sich beim Justizministerium und beim FBI: Der frühere Sicherheitsberater von Donald Trump, John Bolton, sollte laut US-Justizministerium als Vergeltung für die Tötung des iranischen Generals Soleimani per Auftragsmord beseitigt werden. Foto: Patrick Semansky (Keystone/AP)

Wegen eines Mordkomplotts gegen den ehemaligen Sicherheitsberater des früheren US-Präsidenten Donald Trump, John Bolton, ist in den USA ein Mitglied der iranischen Revolutionsgarde angeklagt worden. Dem 45 Jahre alten Mann aus Teheran wird vorgeworfen, einen Mord in Auftrag gegeben und als Belohnung 300’000 US-Dollar in Aussicht gestellt zu haben, wie das Justizministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Er befindet sich nach Angaben des Ministeriums im Ausland auf freiem Fuss. Nähere Details zum Aufenthaltsort machte das Ministerium nicht.

General Soleimani: Der Schattenregent aus Teheran Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass es sich bei dem Plan um eine Vergeltungsmassnahme für einen Anschlag im Januar 2020 handeln sollte, bei dem der iranische General Ghassem Soleimani getötet wurde (Lesen Sie hier, wie der Angriff auf General Soleimani ablief). Über einen Anschlag auf den heute 73 Jahre alten Bolton ist nichts bekannt. Der langjährige Diplomat, der als Hardliner galt, war in den Jahren 2018 und 2019 Sicherheitsberater im Weissen Haus. Er trat dann aber im Streit mit Trump zurück.

Bidens Sicherheitsberater droht mit ernsten Konsequenzen

«Es ist nicht das erste Mal, dass wir iranische Rachepläne gegen Menschen auf amerikanischem Boden aufgedeckt haben, und wir werden unermüdlich daran arbeiten, jeden einzelnen dieser Versuche aufzudecken und zu vereiteln», sagte Vize-Generalstaatsanwalt Matthew Olsen. Sollte der Iraner gefasst und verurteilt werden, drohen ihm bis zu 10 Jahre Haft für die Planungen und weitere 15 Jahre für die in Aussicht gestellte Bezahlung. Der Mitteilung des Ministeriums zufolge hatte das Mordkomplott im Herbst 2021 seinen Ursprung.

Bolton dankte dem Justizministerium und der Bundespolizei FBI. In einer Mitteilung hiess es: «Die iranischen Machthaber sind Lügner, Terroristen und Feinde der Vereinigten Staaten. Ihre radikalen, antiamerikanischen Ziele sind unverändert; ihre Zusagen sind wertlos.» Der Iran werde zunehmend zu einer globalen Bedrohung. Bolton sprach sich vehement dagegen aus, dass Atomabkommen mit dem Iran wiederzubeleben. US-Präsident Joe Biden strebt das an. Trump hatte das Abkommen einseitig aufgekündigt.

Bidens Sicherheitsberater Jake Sullivan warnte: «Sollte der Iran einen unserer Bürger angreifen, einschliesslich derer, die weiterhin den Vereinigten Staaten dienen oder früher gedient haben, wird der Iran mit ernsten Konsequenzen rechnen müssen.»

SDA/step

