Schwer an Covid-19 Erkrankte haben heute bessere Überlebenschancen als am Anfang der Pandemie.

Herr Günthard, sind die für Ende Mai verkündeten Lockerungsschritte gerechtfertigt?

Die Zahlen gehen weiter runter. Das ist super. Ich bin erfreut, wie gut sich die Leute an die Regeln gehalten haben. Aber auch die vielen Impfungen und Massentests in Firmen und Schulen haben vermutlich dazu beigetragen. Dies hätte ich vor ein paar Wochen noch nicht so erwartet.