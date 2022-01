Geldblog: ETFs als Teuerungsschutz – Inwieweit Aktien vor Inflation schützen Martin Spieler sagt, unter welchen Bedingungen ETFs als Schutz vor einer Teuerung etwas taugen. Und welche Anlagen sich besonders eignen. Martin Spieler

Ich überlege mir, in Bezug auf kommende Geldentwertungen einen Teil meines Kapitals – dachte an circa 70'000 Franken – in MSCI World ETFs zu investieren. Es handelt sich dabei um Geld, welches weder für den Lebensunterhalt noch für Immobilien benötigt wird. Mit 3A-Fonds habe ich bisweilen über die Jahre gute Erfahrungen gemacht. Das Geld liegt aktuell einfach auf einem Bankkonto. Was halten Sie von solchen Investitionen? Leserfrage von M.H.

Mit einer Anlage, die an den Weltaktienindex MSCI World gekoppelt ist, kann man mit tiefen Gebühren global in Aktien investieren und erreicht eine breite Diversifikation im Aktiensegment. Der Index bildet die Wertentwicklung von Unternehmen aus 23 Industrieländern ab und enthält 1561 Unternehmen. Damit deckt der MSCI World Index rund 85 Prozent der weltweiten Marktkapitalisierung in Industrieländern ab.

Der grösste Teil entfällt allerdings auf Firmen aus den USA. Mit 67,66 Prozent sind diese am stärksten im MSCI World Index vertreten. Mit rund 7 Prozent gewichtet sind Unternehmen aus Japan und rund 4 Prozent aus Grossbritannien. Der Rest verteilt sich auf die übrigen 20 Länder. Zu den am stärksten vertretenen Branchen im MSCI World Index zählen mit über einem Fünftel die Informationstechnologie sowie mit je rund 13 Prozent die Sektoren Finanzdienstleistungen und Gesundheitswesen. Zu den grössten Positionen im Index gehören bekannte Unternehmen wie Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, Alphabet, Tesla, Nvidia, JP Morgan Chase oder Johnson&Johnson.

Ein Nachteil ist, dass in dem Index ein gewichtiger Player fehlt: China. Das Riesenreich ist heute zwar hinter den USA die zweitwichtigste Volkswirtschaft der Welt – und hat Japan längst überholt. Im MSCI World Index ist China indes nicht vertreten. Bekannte Unternehmen wie Alibaba oder Tencent würden so in Ihrem Portfolio fehlen. Einfach lösen könnten Sie dies, indem Sie zusätzlich einen Exchange Traded Fund ETF nutzen, der an einen Emerging Markets Index oder einen China-Index gekoppelt ist. Mit einer Anlage in den MSCI World Index sind Sie in der Vergangenheit mehrheitlich gut bis sehr gut gefahren. Dies gibt Ihnen allerdings keine Garantie, dass dies auch in Zukunft der Fall ist.

Die Rechnung geht nur auf, solange bei einer steigenden Teuerung das Wirtschaftswachstum klar positiv bleibt.

Wenn Sie auf einen ETF setzen, der an den MSCI World Index gekoppelt ist, setzen Sie voll auf Aktien. Diese versprechen auf lange Sicht zwar die wohl höchsten Renditechancen. Gleichzeitig tragen Sie aber erhöhte Anlagerisiken und müssen starke Kursschwankungen in Kauf nehmen. Darum wäre es wichtig, dass Sie für die Anlage einen langen Anlagehorizont von zehn Jahren oder mehr haben und das Geld während dieser Zeit sicher nicht benötigen. Ansonsten riskieren Sie, dass Sie Ihre Wertschriften ausgerechnet zu einem Zeitpunkt verkaufen müssen, wenn die Kurse tief sind.

Interessant ist Ihre Bemerkung, dass Sie die Anlage in den Aktien-ETF tätigen wollen, weil die Teuerung anzieht und die Gefahr einer Geldentwertung besteht. Tatsächlich ist ein Investment in Aktien eine Möglichkeit, um einer steigenden Teuerung zu begegnen. Allerdings geht die Rechnung nur auf, solange bei einer steigenden Teuerung das Wirtschaftswachstum klar positiv bleibt. In einer solchen Konstellation besteht eine gute Wahrscheinlichkeit, dass sich die Mehrzahl der Unternehmen positiv entwickelt und auch Dividenden auszahlt.

Falls aber die Teuerung steigt und das Wirtschaftswachstum nachlässt oder sogar klar negativ wird, würden wir uns in einer Phase einer Stagflation bewegen. In einer solchen bieten auch Aktien keinen Inflationsschutz, weil die Unternehmen nicht wachsen können und die Aktien somit unter Druck geraten. Solange Sie aber vom Szenario einer steigenden Teuerung mit positivem Wirtschaftswachstum ausgehen und auch die notwendige Risikobereitschaft mitbringen, halte ich Ihr angedachtes Investment in Aktien für sinnvoll.

