Eklat im Tennisclub Neufeld – Investorenträume im Berner Neufeld sind geplatzt Auf der städtisch finanzierten Tennisanlage im Neufeld gibt es keinen Kommerz. Tennisclubpräsident Tom Kummer und der Vorstand treten zurück. Bernhard Ott

Die Pläne zur Umwandlung des Tennisclubs Neufeld in eine AG sind gescheitert. Präsident Tom Kummer tritt «mit sofortiger Wirkung» von seinem Amt zurück. Foto: Raphael Moser

Mitte Oktober erst wurden die Mitglieder des Tennisclubs Neufeld durch «Investoren mit Know-how und Leidenschaft» informiert. Knapp einen Monat später sind die präsentierten Vorstellungen zur Umwandlung des TC Neufeld in eine AG bereits wieder Makulatur. «Die Pläne des Vorstands werden vorerst zurückgestellt», heisst es in einem Schreiben an die Mitglieder. Die geplante ausserordentliche Generalversammlung von Mitte Dezember zwecks Abstimmung über die AG-Pläne finde nicht statt.