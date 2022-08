Bürohr – Wirtschaftsnews der Woche – Investiert der Versicherer Axa Vorsorgegelder in Pornos? Das Bürohr der SonntagsZeitung ist eine Institution. Gerüchte, Possen, Erfolgsmeldungen: Hier lesen Sie, was abseits der grossen Schlagzeilen in der Wirtschaft passiert. Red

Axa Schweiz tätigt keine Investitionen in der Porno-Branche: Fabrizio Petrillo, CEO der Axa. Foto: Christian Beutler (Keystone)

Umfrage zu kontroversen Investitionsbereichen

Investiert der Versicherer Axa Vorsorgegelder in Pornos? Diese Frage stellt sich, weil die von Fabrizio Petrillo geführte grösste Schweizer Versicherung in einer Mitteilung festhielt, Frauen lehnten Investitionen in Pornos, Palmöl und Waffen deutlich stärker ab als Männer. Das ergab eine repräsentative Umfrage von Axa unter rund 1000 Schweizerinnen und Schweizern. Doch ein Sprecher gibt Entwarnung: Um ein breites Bild zu bekommen, sei eine Vielzahl von kontroversen Bereichen abgefragt worden, wie geächtete Waffen, Palmöl, Tabak oder eben auch Pornografie. Axa Schweiz tätige keine Investitionen in diese Branchen. Aber offenbar gilt im Versicherungswesen, was Medienleute schon lange wissen: Sex sells.