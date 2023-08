«Die Sommer hier in Thun gehören zu den schönsten»: Rolf Sommer spielt in der Inszenierung der Thuner Seespiele den Dällebach Kari.

Rolf Sommer, wie geht es Ihnen?

Es geht mir sehr gut. Ich habe wahnsinnig Freude an dieser Produktion. Und es ist ein Privileg, drei Monate hier in Thun zu sein. An einem Ort, wo andere Menschen Ferien machen und dafür um die halbe Welt reisen. Dass ich hier arbeiten kann, in dieser einmaligen Rolle, ist etwas Grosses für mich.