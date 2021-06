Bei «MTV Unplugged» – Internationaler Ritterschlag für Patent Ochsner Als erste Schweizer Band spielen Patent Ochsner bei «MTV Unplugged». Damit treten sie in die Fussstapfen von Musikgrössen wie Nirvana und Bob Dylan. Mirjam Comtesse

Patent Ochsner mit Frontmann Büne Huber bei einem Auftritt am Blausee im vergangenen Herbst. Foto: Rob Lewis/PD

Im Oktober kommt das legendäre Format «MTV Unplugged» erstmals in die Schweiz. Im Casino Bern wird live ein Akustikkonzert der Berner Kultband Patent Ochsner aufgezeichnet. Im Februar 2022 erscheinen das dazugehörige Album sowie ein Konzertfilm. Und im Frühling geht die Band um Büne Huber damit auf Tournee.

Die Konzertreihe «MTV Unplugged» gilt als Ritterschlag in der internationalen Musikszene. Ins Leben gerufen wurde sie 1989. Bisher spielten schon Topacts wie Nirvana, Udo Lindenberg, Bruce Springsteen und Bob Dylan ihre Hits im kleinen Rahmen «unverstärkt».

«Das ist die mit Abstand grösste Kiste, die wir in unserer Karriere bis zum heutigen Tag gestemmt haben», sagt Büne Huber. «Wir sind sehr stolz und glücklich, dass wir die erste Schweizer Band sind, der man die Möglichkeit gibt, sich unter diesem Kultlabel lustvoll auszutoben.» Etwas Besseres hätte er sich in diesen verrückten Zeiten nicht wünschen können. Dabei hat seine Band auch so schon einiges zu feiern: Sie begeht dieses Jahr ihren 30. Bühnen-Geburtstag und wurde gerade erst an den Swiss Music Awards für ihr Lebenswerk ausgezeichnet.

Auch Überraschungsgäste sind am Konzert geplant. Verraten wird aber noch nichts. MTV verrät in einer Medienmitteilung nur so viel: «Die Proben laufen bereits auf Hochtouren und man darf sich auf berührende und gewagte Neuinterpretationen der grossen, aber auch kleineren Ochsner-Hits freuen.» Organisator und Initiator ist die Kreativagentur Monami.

Bei MTV freut man sich auf die Zusammenarbeit. Die Zuständige für das Projekt, Mara Ridder, sagt: «Nach nunmehr 24 deutschen Produktionen freut es mich ganz besonders, dass wir nun die ersten Künstler aus der Schweiz für ein ‹MTV Unplugged› gewinnen konnten. Mal ganz ehrlich: einen besseren Match als Patent Ochsner hätte es hierfür gar nicht geben können.»

