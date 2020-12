Trotz Corona – Internationaler Nordisch-Wettkampf in Kandersteg Die Nordic Arena Kandersteg führt vom 11. bis 13. Dezember 2020 einen FIS-Cup im Skispringen der Damen und Herren durch. Allerdings ohne Publikum.

Die Schneekanonen in der Swisscom Nordic Arena laufen auf Hochtouren. Foto: PD

Aufgrund der ausserordentlichen Lage war lange nicht klar, ob der FIS-Cup vom 11. bis 13. Dezember in Kandersteg stattfinden kann und inwiefern überhaupt mit der Planung begonnen werden sollte, schreiben die Verantwortlichen der Nordic Arena in Kandersteg. Mitte Oktober hat die erste virtuelle OK-Sitzung stattgefunden; in den vergangenen Wochen hat sich das OK mit den Weisungen des Kantons und der nationalen Behörden auseinandergesetzt und das entsprechende Schutzkonzept für diesen internationalen Anlass verfasst.

Unter Ausschluss der Öffentlichkeit

Der Wettkampfplan sei so aufgebaut, dass Damen und Herren getrennt anwesend sind. So soll vermieden werden, dass sich zu viele Personen gleichzeitig an der Schanze aufhalten. Des Weiteren werden die Teams im Gemeindesaal verpflegt, wo die Abstandsregeln eingehalten werden können. In der gesamten Arena besteht für alle Personen Maskenpflicht.

Aufgrund der aktuellen kantonalen Vorgaben werden die Wettkämpfe unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden.

Erfreuliche Teilnehmerzahl

Bisher sind 133 Teilnehmende aus 11 Nationen angemeldet. Gemäss der Mitteilung könnten durch die Absagen von Wettkämpfen höherer Wettkampfserien einige Top-Athletinnen und -Athleten in Kandersteg am Start sein. Nun gehe es vor allem darum, genügend freiwillige Helferinnen und Helfer zu finden und die Schanze vorzubereiten. Nachdem bis Ende November lediglich während einer Nacht Kunstschnee produziert werden konnte, laufen die Schneekanonen seit ein paar Tagen auf Hochtouren.

pd/maz