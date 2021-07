Wasser marsch! – Internationale Zutaten für Spiezer Badespass Wir tauchen ab: In unserer Serie «Das Oberland unter Tag» zeigen wir auf, was sich unter den Badi-Becken Spiez alles verbirgt, damit man bedenkenlos «bädele» kann. Jürg Spielmann

Chefbademeister Werner Graf im Untergrund des Spiezer Frei- und Seebades, wo Technik aller Art dominiert. Foto: Jürg Spielmann

Oben pures Ferienfeeling, unten karges Werkstattambiente. Oben azurblaues Wasser, unten aschgrauer Beton. Leitungen von unterschiedlichem Durchmesser schlängeln sich die Decke entlang, Apparaturen verrichten surrend ihren Dienst. Für den Laien ein Wirrwarr an technisch-komplexer Maschinerie. «Ich bin hier der Herr der Dinge», sagt Werner Graf und lacht. «Kein Herr der Ringe», ergänzt er. Obwohl er sich fürs Foto mit den Händen an zwei grossen Ringen, Ventilrädern an Wasserleitungen, festhält.

«Das Gesamtvolumen beträgt 2500 Kubikmeter.» Chefbademeister Werner Graf

Der Spiezer Chefbademeister führt durch jenen Teil des Bucht-Freibads, welcher den Sonnenhungrigen und Badewilligen üblicherweise vorenthalten bleibt. Hier in den Katakomben ist unter und neben 50 Zentimeter dicken Bassin-Betonwänden schmucklos untergebracht, was einen genussvollen und gesundheitlich unbedenklichen Wasserspass garantiert. Alles für blitzsauberes Badewasser.