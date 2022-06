Nach den Leitzins-Entscheiden – International gehen die Kurse kräftig runter – was passiert an der Schweizer Börse? Die US-Börse hat kräftig verloren. Und auch in Asien rutschen die Aktienkurse ab. Offenbar fürchten viele Anleger eine Rezession. Das sind schlechte Signale für die hiesige Börse. Mathias Born

Nachdem die US-Zentralbank kräftig an der Zinsschraube gedreht hat, befürchten Experten, dass die Wirtschaft in eine Rezession rutschen könnte: Wall Street in New York. Foto: AFP

Über Nacht sind die Kurse an vielen Börsen abgerutscht. So auch am wichtigsten Handelsplatz, der Wallstreet in New York: Der Index S&P, der die wichtigsten 500 Unternehmen umfasst, verlor in Tagesfrist 3 Prozent. Damit liegt er knapp einen Fünftel unter dem Höchststand von anfangs Jahr. Geht es so weiter, könnte das bald endende Quartal zum schlechtesten seit dem Jahr 2008 werden. Damals löste der Zusammenbruch des Unternehmens Lehman Brothers die globale Finanzkrise aus.

Auch an den Börsen in Asien ging es daraufhin runter: Die Leitindizes aus Japan und Australien verloren beide 2 Prozent. Derweil fiel jener von Südkorea um 1,7 Prozent. Der wichtigste Index Chinas hingegen musste nur einen kleinen Verlust von 0,4 Prozent hinnehmen.

Was passiert nun in der Schweiz? Die Vorbörsenkurse deuten bislang auf keinen Einbruch hin, sondern nur auf eine leichte Eintrübung.

Schweizer Börse hat bereits auf den Zinsschritt reagiert

Ausschlaggebend für den Kursrutsch in den USA war die Erhöhung des Leitzinses: Am Mittwoch hatte die Zentralbank Fed kräftig an der Zinsschraube gedreht. Auf einen Schlag wird der Zins um 75 Basispunkte erhöht. Das ist der grösste Schritt seit mehr als einem Vierteljahrhundert. Zugleich wurde für den nächsten Monat eine weitere Erhöhung in Ausschau gestellt. Trotzdem blieben die Aktienkurse vorerst weitgehend stabil. Dann aber, am gestrigen Handelstag sackten die Aktienkurse stark ab.

Offenbar nahm bei vielen Anlegern die Angst überhand, dass eine solch abrupte Erhöhung des Leitzinses nicht nur die Inflation bremsen könnte – sondern die Wirtschaft auch gleich in eine Rezession stürzen könnte.

Die Schweizer Nationalbank hat den Leitzins am Donnerstag überraschend erhöht um einen halben Prozentpunkt, damit liegt der Leitzins mit minus 0.25 Prozent aber immer noch im negativen Bereich und somit weit tiefer als die Leitzinsen in den USA. Dort hat die Inflation allerdings bereits Werte von über 8 Prozent erreicht, in der Schweiz lag die Teuerung im Mai bei 2,9 Prozent.

Die Schweizer Börse hat am Donnerstag bereits auf den Zinsschritt reagiert: Der SMI verlor knapp 2,9 Prozent. Gestartet ist der SMI am Freitag mit einem kleinen Minus von 0.1 Prozent.

