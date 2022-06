Schwingfest in Matten – Interlakner Klubschwinget verspricht Spannung Für arrivierte Schwinger ist der Klubschwinget Interlaken eine gute Vorbereitung und für Junge eine Gelegenheit, Punkte für die Selektion zum Eidgenössischen zu sammeln. Werner Frattini

Kilian von Weissenfluh, hier am Seeländischen Schwingfest, ist einer der Favoriten beim Klubschwinget des Schwingklubs Interlaken am Pfingstmontag. Foto: Marcel Bieri

Am Pfingstmontag findet in Matten der traditionelle Klubschwinget des Schwingklubs Interlaken statt. Obwohl sich die Schwinger mitten in der Kranzfestsaison befinden, verspricht dieser Anlass spannende Wettkämpfe. Bereits ihre Teilnahme zugesagt haben die beiden «Eidgenossen» Kilian von Weissenfluh und Bernhard Kämpf. Wie die Vergangenheit zeigte, wird sich mit Sicherheit der eine oder andere «Böse» aus dem übrigen Kantonsgebiet dazu entschliessen, dieses Regionalschwingfest als zusätzliches Training zu nutzen. Angeführt werden die eingeladenen Gäste aus dem Toggenburg von Marcel Räbsamen. Der 22-jährige Sennenschwinger gilt als einer der grössten Nachwuchshoffnungen im Nordostschweizerischen Schwinger-Verband und möchte sich sicher in Matten von seiner besten Seite präsentieren.