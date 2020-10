Medizin Berner Oberland – Interlakner Ärztin wird Präsidentin Monika Brodmann-Mäder ist die neue Präsidentin des Schweizerischen Instituts für ärztliche Weiter- und Fortbildung. Nächsten Sommer übernimmt sie auch das Präsidium des Internationalen Gebirgsmedizinerverbandes. Bruno Petroni

Monika Brodmann-Maeder Foto: pd

Die Delegierten der Ärztekammer haben die Interlaknerin Monika Brodmann-Mäder zur neuen Präsidentin des Schweizerisches Institut für ärztliche Weiter- und Fortbildung (SIWF) gewählt. Die 58-jährige Fachärztin für Allgemeine Innere Medizin ist aktuell Leitende Ärztin am universitären Notfallzentrum des Inselspitals Bern sowie Forscherin am Institut für Alpine Notfallmedizin in Bozen, Italien. Die angehende Professorin bringt langjährige Erfahrung in der ärztlichen Weiter- und Fortbildung mit.

Monika Brodmann-Mäder ist auch Organisatorin des Mitte Juni in Interlaken stattfindenden viertägigen Kongresses der Internationalen Gebirgsmediziner (ISMM). Dieser bereits letzten Juni geplante Anlass musste auf Grund der Coronasituation auf nächstes Jahr verschoben werden. Ab Juni wird Brodmann auch als ISMM-Präsidentin agieren.

Die Delegierten der Ärztekammer wählten im weiteren mit Yvonne Gilli die erste Frau als neue FMH-Präsidentin. Mit der 63-jährigen Luzernerin bekleidet erstmals eine Frau dieses Mandat. Sie ist Nachfolgerin von Jürg Schlup, der nach acht Präsidialjahren auf eine erneute Kandidatur verzichtet.