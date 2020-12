Kein Ice Magic in diesem Jahr – Interlakens Eistraum fehlt Eisfelder, Eiswege, Musik, buntes Licht, ein stimmungsvolles Festzelt und viele Verpflegungsstände: Heute wäre das 7. Ice Magic auf der Höhematte eröffnet worden. Anne-Marie Günter

Gibt es in diesem Jahr nicht: «Engelchen» des Eislaufclubs Jungfrau im Winter vor drei Jahren. Bild: Patric Mani

Der Schweizer Eisprinz Stéphane Lambiel schwebte zu Puccinis Welthit-Tenorarie «Nessun dorma» schön beleuchtet über das grosse Eisfeld auf der Höhematte. Der Coca-Cola-Weihnachtstruck stand rotgolden am Höheweg. Ganz viele Schweizer Medien hatten im Vorfeld berichtet, Swiss-Info sogar auf Russisch: In Interlaken wurde am 20. Dezember 2014 eine einmalige mobile Freilufteisbahn eröffnet.

Ideenlieferant für das Top of Europe Ice Magic war der «Wiener Eistraum», der jedes Jahr vor dem Wiener Rathaus und im Rathauspark stattfindet. Laut Website auch in diesem Jahr, falls die Corona-Ampel nicht auf Rot steht.