Pedro Hubacher – Interlaken verliert eine herausragende Persönlichkeit Er war Politiker, Musiker und vieles mehr. Am 19. August hat Peter Pedro Hubacher-Imboden nach langer, schwerer Krankheit seine Augen für immer geschlossen, nachdem seine Familie

Abschied von ihm nehmen konnte.

Pedro Hubacher ist vor drei Wochen verstorben. Foto: Alex Karlen

Pedro Hubacher war eine für Interlaken herausragende Persönlichkeit. Durch seine vielseitigen Begabungen in Beruf, öffentlichen Ämtern und Funktionen sowie in seinen ehrenamtlichen Tätigkeiten und Freizeitbeschäftigungen baute er sich ein unschätzbares Netzwerk auf, welches ihm und seinen Arbeitgebern und nicht zuletzt dem Interlakner Tourismus vielfachen Erfolg versprachen.

Nach einer interessanten, vielseitigen Jugendzeit in seinem Elternhaus an der Victoriastrasse, wo er zusammen mit seinen beiden Brüdern Paul und Heinz aufwuchs, absolvierte er die Lehre als Mechaniker in der BLS-Werkstätte in Bönigen, um danach in Hamburg als Schiffsmaschinist anzuheuern und zwei Jahre als Matrose auf See zu fahren. Nach seiner Rückkehr auf das Bödeli verheiratete der 1943 Geborene sich mit Rosmarie Imboden aus Oberried und gründete mit ihr eine Familie.