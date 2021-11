Aula-Erweiterung vor dem Aus – Interlaken kann den Ausbau der Aula nicht stemmen Der Brocken sei zu gross: Der Gemeinderat Interlaken will auf die geplante Erweiterung der Aula an der Alpenstrasse verzichten. Dabei kritisiert er leise die Nachbargemeinden. Samuel Günter

Die Aula des Sekundarschulhauses Interlaken soll nicht wie geplant ausgebaut werden. Foto: Bruno Petroni

Der Gemeinderat Interlaken will den Ausbau der Aula an der Alpenstrasse zu Grabe tragen. Die sanierungsbedürftige Anlage hätte generalüberholt und erweitert werden sollen: Kosten 19,2 Millionen Franken. «Dies wäre der höchste Kreditbetrag gewesen, über den die Interlakner Organe in ihrer bisherigen Geschichte je zu befinden gehabt hätten», wie der Gemeinderat in den Unterlagen zur Sitzung des Grossen Gemeinderats (GGR) am 14. Dezember festhält.

Eigentlich hätte die Entscheidung über das Geschäft schon früher fallen sollen. Aber im Juni 2020 stimmte der GGR einem Marschhalt für mindestens zwei Jahre zu. Man wollte warten, bis die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Gemeindefinanzen abschätzbar waren.