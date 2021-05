Urnenabstimmung in Lyssach – Interessengemeinschaft wehrt sich gegen Ortsplanung Am 13. Juni soll das Volk über die Ortsplanungsrevision abstimmen. Nun macht sich in der Bevölkerung Widerstand breit.

Die Ortsplanungsrevision in Lyssach gibt zu reden. Foto: Thomas Peter

Nicht alle Leute in Lyssach sind mit der Ortsplanungsrevision einverstanden. Am 13. Juni sollte das Volk an der Urne eigentlich darüber abstimmen. Eigentlich. Denn wie die Interessengemeinschaft Hubelsgasse in einer Mitteilung festhält, wurde eine Beschwerde gegen die Durchführung einer Urnenabstimmung anstelle einer Gemeindeversammlung beim Regierungsstatthalter Emmental eingereicht. «Wir sind der Meinung, dass diese Vorlage an einer Versammlung nochmals erläutert und diskutiert werden muss», heisst es im Communiqué.

Auf Anfrage sagt Gemeinderatspräsident Andreas Eggimann (SVP) diesbezüglich: «Der Gemeinderat ist davon überzeugt, dass wir diese Urnenabstimmung im Rechtsrahmen so durchführen können.» Die entsprechende Stellungnahme zuhanden des Regierungsstatthalteramtes werde fristgerecht bis am 25. Mai eingereicht. Vom Schreiben der IG habe er Kenntnis, könne sich aber vorerst nicht dazu äussern. «Wir müssen es zuerst im Gemeinderat analysieren und besprechen.»