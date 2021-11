Mehrzweckhalle in Koppigen – Interessengemeinschaft kämpft für alternatives Projekt Alle wollen eine neue Mehrzweckhalle, aber nicht alle neben der Badi. Wie die Abstimmung zum Kredit von 9,5 Millionen Franken ausgeht, ist offen. Susanna Fricke-Michel

Die alte Turnhalle müsse verschwinden, findet die IG für eine alternative Sport-/Kulturstätte in Koppigen. Foto: Raphael Moser

54 Vereine auf 2100 Einwohnerinnen und Einwohner zählt Koppigen. Aber kaum Lokale, wo sich deren Mitglieder versammeln können. Unter diesem Mangel leidet auch die Schule, wenn sie grössere Anlässe wie Schulabschlüsse oder Theater veranstalten will.

Bei Festen oder grösseren Veranstaltungen wird die Werkhalle der Gartenbauschule Oeschberg umgenutzt. Nun ist damit aber Schluss. Die Gartenbauschule möchte die grosse Halle nicht mehr vermieten und jeweils aufwendig umräumen.

Der Wunsch nach einer Mehrzweckhalle besteht seit über 40 Jahren. Doch scheiterte das Vorhaben mal an den Finanzen, mal am Volkswillen. Nun liegt das Projekt Vision 2022 vor. Am 28. November stimmt die Gemeinde über einen Verpflichtungskredit von 9,5 Millionen ab.