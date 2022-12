Gegen «energiefressende» Schulhäuser – «Intelligente» Thermo­state – oder doch analoge Sofort­massnahmen? In Schulen besteht ein grosses Potenzial zum Energiesparen. Das Berner Start-up Cleveron will dies mit einem lernfähigen System ausschöpfen – es gibt aber auch Kritiker. Simon Wälti

Pietro Gagliardi, Gründer und Chef von Cleveron, sagt, in grossen Gebäuden liessen sich 15 bis 30 Prozent der Heizenergie einsparen. Foto: Nicole Philipp

Gebäude gehören zu den grössten Energieverbrauchern. Ins Gewicht fällt vor allem die Heizung. Zudem wurden viele Gebäude in der Schweiz vor 1990 erbaut und sind oft schlecht isoliert. Das trifft in besonderem Masse auf Schul- und Verwaltungsgebäude zu: Die Wärme verpufft in die Umwelt, und es wird unnötig viel CO₂ ausgestossen.