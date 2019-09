Integration auf leisen Sohlen

Strahm rechtfertigte das Vertrauen, das man in ihn gesetzt hatte. Auf unspektakuläre Art wurde er rasch zu einem festen Bestandteil des Teams. «Ich bevorzuge es, ohne viel Tamtam meine Aufgabe auf Linksaussen zu erledigen», sagt der 180 cm grosse Akteur, der in Zollikofen aufgewachsen ist und auf der U-15-Stufe von Grauholz nach Bern gewechselt ist.

«Im ersten Jahr wollte ich mich auf meine eigene Leistung konzentrieren. Schritt für Schritt will ich nun mehr Verantwortung übernehmen», sagt der Betriebswirtschafts- und Sportstudent, der in der Mannschaft seine Meinung in Zukunft vermehrt zur Geltung bringen möchte.

Nur in der Abwehr

Der flinke Flügelspieler ist eng befreundet mit Lucas Rohr (20), der ebenfalls den Sprung in die Stammformation der Berner geschafft hat. Die beiden wohnen mittlerweile in Bern in einer Wohngemeinschaft mit einem 1.-Liga-Handballer zusammen und haben bereits im Nachwuchs in einem Team gespielt. Rohr stammt aus dem Mattequartier und hat als Siebenjähriger beim BSV mit dem Handballsport begonnen.

Er ist 196 cm gross und hat nach den Abgängen von Jakub Szymanski und Thomas Heer einen Stammplatz im Abwehrzentrum erobert, nachdem er zuvor nur gelegentlich zum Einsatz gekommen war. Rohr konzentriert sich auf die Aufgabe in der Defensive, für die Angriffsformation ist er momentan nicht eingeplant. «Dies muss nicht dauerhaft so sein, im Moment ist es jedoch gut so, weil die Belastung so weniger hoch ist», sagt der kräftige Sportler.

In der Vergangenheit hatte er immer wieder mit kleineren Verletzungen zu kämpfen. Dies ist aktuell aber nicht mehr der Fall. «Seit Aleksandar Stevic hier Trainer ist, wird sehr gut darauf geachtet, dass Spieler nicht überbelastet werden», lobt Rohr seinen Coach. «Zudem konnte ich in Magglingen ein Rehaprogramm absolvieren.»

Die WG-Kollegen werden auch heute (19.45 Uhr) bei der ersten Heimpartie der Saison gegen Endingen eine wichtige Rolle spielen. Nachdem es ihnen gelungen ist, sich auf leisen Sohlen im Team zu etablieren.