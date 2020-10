Neue Ausstellung in Langenthal – Inspiration am stillen Ort In der Galerie L. stellen zwei Künstlerinnen aus, die sich gerne zurückziehen. Ihre Werke sind zart und zeigen die Liebe fürs Detail. Sabine Gfeller

Die Malerin Sabina Hofkunst (l.) und die Skulpteurin Annelis Steffen stellen im Leuebrüggli aus. Foto: Christian Pfander

Sabina Hofkunst und Annelis Steffen ziehen sich für ihr künstlerisches Schaffen gern zurück. Jede an ihren Ort. Hofkunst in Cudrefin in der Waadt, Steffen – die im Berner Mittelland geboren ist – irgendwo in einem «Zwischenlager», wie sie es nennt. Der Wohnort ist für sie unbedeutend. «Schaffen, wirken, abschliessen und weitergehen» – das gebe in ihrem Leben den Takt vor.