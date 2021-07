Nach Vorfall in Kinderklinik – Inselspital will Diebe künftig mit Kameras überführen Eine Diebesbande machte sich im Inselspital an den Selecta-Automaten zu schaffen. Als Reaktion darauf baut die Spitalgruppe ihre Videoüberwachung aus. Quentin Schlapbach

Kaum ein Areal im Kanton Bern weist eine so hohe Dichte an Überwachungskameras auf wie das Gelände des Berner Inselspitals. Foto: Christian Pfander

Es ist knapp ein Jahr her, dass eine professionelle Diebesbande die beiden Selecta-Automaten in der Kinderklinik des Inselspitals ins Visier nahm. Die Kasse konnten sie leeren. Jedoch wurden die Diebe wenig später vom Sicherheitsdienst gestellt.

Obwohl der Vorfall ein glimpfliches Ende nahm, bleibt er nicht ohne Folgen. Das Inselspital will als Reaktion auf den vereitelten Diebstahl fünf neue Überwachungskameras installieren. Drei davon sollen die Selecta-Automaten in der Kinderklinik überwachen, zwei weitere die Verkaufsfläche des Centro-Shops in der Eingangshalle des Bettenhochhauses.