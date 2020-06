Vernarbung der Lunge? – Inselspital untersucht Folgeschäden von Corona-Erkrankten Das Inselspital will mit einer Studie die Folgeschäden der Covid-19-Erkrankung untersuchen. Es wird vermutet, dass Covid-19 die Lunge einer Person dauerhaft schädigen kann.

Notaufnahme des Inselspitals Bern. Foto: Adrian Moser

Die Berner Universitätsklinik am Inselspital hat eine Studie lanciert, um die Folgeschäden der Covid-19-Erkrankung zu untersuchen. Forschende vermuten, dass Covid-19 die Lunge einer Person bei schweren Verläufen langfristig schädigen kann.

In den letzten Wochen habe sich gezeigt, dass genesene Covid-19-Patientinnen und -Patienten häufig über andauernde Atembeschwerden klagten, teilte die Insel-Gruppe am Donnerstag mit. Die Vermutung liege in diesen Fällen nahe, dass sich aufgrund von Covid-19 eine Vernarbung der Lunge, eine sogenannte Lungenfibrose, entwickelt habe.

Kommt es zu einer Vernarbung des Lungengewebes, bleibt dieses bestehen und die Lungenfunktion bleibt langfristig beeinträchtigt. Die Forschenden gehen deshalb davon aus, dass Covid-19 die Lunge einer Person bei schweren Verläufen nachhaltig schädigen kann.

Um die Schädigungen der Lunge sowie weitere, mittel- und langfristige Folgeschäden zu untersuchen, rekrutiert die Atemwegsklinik des Universitätsspitals Bern seit Anfang Juni geheilte Patientinnen und Patienten mit persistierenden Folgeerkrankungen. Mit ersten Resultaten rechnen die Forscherinnen und Forscher ab Dezember.

Die Studie «Prospective Observational Cohort Study to Investigate Long-term Pulmonary and Extrapulmonary Effects of COVID-19» steht unter der Leitung von Manuela Funke-Chambour. Es sind auch das Universitätsspital Zürich (USZ) sowie das Kantonsspital St. Gallen beteiligt.

( sda/tag )