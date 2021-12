Wo Mitarbeitende mehr verdienen – Inselspital erhöht die Löhne und zahlt eine Corona-Prämie Im neuen Jahr steigen im Gesundheitswesen verbreitet die Löhne. Die Verwaltungen und einige Berner Konzerne zahlen ebenfalls mehr. Es gibt aber auch Verlierer. Julian Witschi

Viele Pflegefachleute sind wegen der Corona-Krise überarbeitet. Es herrscht Personalmangel. Nun reagieren Spitäler wie die Insel, Personalvertreter sind aber noch nicht zufrieden. Foto: Peter Schneider (Keystone)

Zu Weihnachten haben die gut 12’000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Insel-Gruppe ein Geschenk erhalten. Per Brief teilte ihnen ihr Arbeitgeber mit, dass die Löhne in vielen Fällen erhöht werden, insbesondere in der Pflege. Auch gibt es mehr Zulagen.

Und «für den grossen Einsatz» im zweiten Corona-Jahr bekommen alle eine Sonderprämie: Wie schon vor einem Jahr gibt es 500 Franken, abgestuft nach Pensum. Das sagt Personalchefin Nicole Stämpfli in der Umfrage dieser Zeitung zur Lohnrunde 2022 bei den grössten Arbeitgebern im Kanton Bern.

Mehr als nur Applaus