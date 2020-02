Coronavirus-Massnahme – Inselspital isoliert Italien-Rückkehrer mit Symptomen Das Inselspital, Berner Hausärzte oder die BLS sehen noch keine Sondermassnahmen gegen das Coronavirus vor. Man sei aber aufmerksam und bereit. Stefan von Bergen , Marius Aschwanden

Im universitären Notfallzentrum des Inselspitals üben Pflegepersonen Isolations- und Schutzmassnahmen. Foto: Keystone

Nachfrage bei den Dr.-Noyer-Apotheken in Bern: Gibt es bei Ihnen noch Atemmasken zum Schutz vor dem Coronavirus? Die Antwort ist knapp und klar: Nein, in allen Filialen sind die Masken wegen Lieferschwierigkeiten ausverkauft. Bei den Amavita-Apotheken in Bern, Köniz oder Chly Wabern erhält man dieselbe Auskunft. Amavita gehört zum Gesundheitskonzern Galenica mit Sitz in Bern. Dieser beliefert die Apotheken auch mit den Masken. Im Moment allerdings nicht. «In der ganzen Schweiz sind die Atemschutzmasken ausverkauft», erklärt Galenica-Sprecher Patrick Fehlmann.