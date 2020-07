Es sollte ein Geschenk sein – Insel-Gruppe verärgert Pflegende mit Kugelschreiber Was ein nett gemeintes Präsent hätte sein sollen, erweist sich für die Berner Spitalgruppe als PR-GAU. Einige Mitarbeitende wollen das Kugelschreibergeschenk gar zurückschicken. Quentin Schlapbach

«Das Gegenteil von gut ist gut gemeint» – das Sprichwort fasst die Geschenkaktion der Insel-Gruppe ziemlich gut zusammen. Foto: screenshot/ Facebook Manuel C. Widmer

Es ist noch nicht lange her, da standen Schweizerinnen und Schweizer an einem sonnigen Freitagnachmittag geschlossen auf ihren Balkonen und applaudierten. Die erste Corona-Welle rollte damals übers Land. Wer konnte, blieb in diesen verrückten Märztagen so weit es ging zu Hause.