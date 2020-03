Justizvollzugsanstalt Thorberg – Gläubigen Muslim zu Unrecht in Arrestzelle gesteckt Weil ein Insasse keine Urinprobe abgeben konnte, wurde das als positiver Drogentest gewertet. Das Obergericht annulliert diese Strafe gegen den Mann. Hans Ulrich Schaad

Auf dem Thorberg werden die Insassen regelmässig auf Drogen kontrolliert. Foto: Franziska Scheidegger

In der Justizvollzugsanstalt (JVA) Thorberg werden die Insassen auf Drogen getestet. Stichprobenmässig werden Urinkontrollen durchgeführt. So wurde im vergangenen 4. Juni am frühen Nachmittag ein Häftling zu einer Urinprobe aufgeboten. Trotz einer vierstündigen Frist konnte er kein Wasser lösen.