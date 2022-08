Eskalation auf dem Thorberg – Insasse schlägt Gefängnis­aufseher k. o. Im Hochsicherheitstrakt der Berner Strafanstalt hat ein Häftling einen Aufseher attackiert. Der Mann wartete dort auf einen freien Platz in einer geschlossenen Klinik. Andres Marti

Die Strafanstalt Thorberg im bernischen Krauchthal. Foto: Adrian Moser

Der Gefangene habe dem Aufseher «eine reingedonnert», sodass dieser hintenüber auf den Rücken gefallen sei. «Dabei ist er heftig mit dem Hinterkopf aufgekommen. Blut ist aus seinen Ohren gelaufen.» So steht es in einem anonym verfassten Brief, den diese Redaktion letzte Woche erhalten hat. Der Gefangene soll danach in Handschellen gelegt und in die Arrestzelle des Thorbergs gesperrt worden sein. Der Aufseher musste laut Brief im Rollstuhl weggebracht werden.