Befristet für ein Jahr – Ins «Kreuz» ziehen wieder Asylsuchende ein Der Kanton bringt voraussichtlich ab Juni Asylsuchende, vorläufig Aufgenommene und Flüchtlinge im leer stehenden Wilderswiler Hotel unter. Wegen Corona. Jürg Spielmann/pd

Das Hotel Kreuz an der Lehngasse in Wilderswil. Bald werden hier asylsuchende und vorläufig aufgenommene Menschen sowie Flüchtlinge – erwachsene Einzelpersonen und Familien – untergebracht. Foto: BOM

«Die Gemeinde Wilderswil ist für die zukünftige Zusammenarbeit positiv eingestellt», sagte Rolf Herren am Mittwochvormittag am Telefon. Damit stützte der Gemeindepräsident die Angaben in einer Medienmitteilung, wonach die Gemeinde der vorübergehenden Wiederinbetriebnahme der Kollektivunterkunft (KU) offen gegenüberstehe. «Der Kanton hat uns im Vorfeld informiert, an einer Sitzung wurden dann sämtliche Details besprochen», so Herren.

«Wie in den meisten Orten gab es auch in Wilderswil anfangs Ängste und Bedenken wegen des Zentrumsbetriebs.» Rolf Herren, Gemeindepräsident

Laut einer gemeinsamen Meldung der Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion (GSI) des Kantons Bern und der Gemeinde Wilderswil ziehen «voraussichtlich ab Juni» Asylsuchende, vorläufig Aufgenommene und Flüchtlinge in das zurzeit ungenutzte Hotel Kreuz im Dorfzentrum ein. Laut dem Gemeindepräsidenten sollen dort bis zu circa 50 Menschen eine temporäre Bleibe erhalten.

Nur zu Beginn Ängste

In der Hotelliegenschaft an der Lehngasse 6 lebten bereits von Juli 2016 bis Ende 2018 anerkannte Flüchtlinge. «Wie in den meisten Orten gab es auch in Wilderswil anfangs Ängste und Bedenken wegen des Zentrumsbetriebs. Rückblickend aber ist nichts Nennenswertes vorgefallen», erinnerte sich Rolf Herren. Die Unterkunft wird nun im Auftrag des kantonalen Amts für Integration und Soziales (AIS) durch den Verein Asyl Berner Oberland (ABO) betrieben. Mit der Gemeinde ist «eine maximale Betriebsdauer von einem Jahr» vereinbart worden.

Integrieren oder wegweisen Infos einblenden Der Kanton Bern hat Organisation und Abläufe im Asyl- und Flüchtlingsbereich per 1. Juli letzten Jahres «optimiert und zukunftsfähig ausgestaltet», wie dessen Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion (GSI) schreibt. Ziel der Neustrukturierung sei die möglichst rasche Integration von vorläufig Aufgenommenen und anerkannten Flüchtlingen durch die GSI und die konsequente Wegweisung von rechtskräftig Abgewiesenen durch die Sicherheitsdirektion. Das kantonale Amt für Integration und Soziales (AIS) hat in fünf Regionen den Auftrag zur Betreuung und Unterbringung der Personen des Asyl- und Flüchtlingsbereichs an regionale Partner vergeben. Für das Berner Oberland ist der Verein Asyl Berner Oberland (ABO) zuständig. ABO habe hinreichend Erfahrung in der Betreuung und Begleitung und gewährleiste somit einen hohen Sicherheitsstand im und um das Zentrum. (pd)

Wieso aber wird das «Kreuz» wieder zur Asylunterkunft? Es ist die Pandemie, die dafür sorgt. Denn aufgrund der aktuellen Vorgaben des Bundesamts für Gesundheit dürfen die bestehenden Unterkünfte laut Angaben des Kantons eine Belegung von 50 bis 60 Prozent ihrer eigentlichen Kapazität nicht überschreiten. Darum werden in mehreren Regionen temporäre Unterkünfte in Betrieb genommen, die bei einer Lockerung der Massnahmen wieder geschlossen werden. Jene in Wilderswil hat sich dem AIS zufolge «für eine kurzfristige Inbetriebnahme geeignet». Das Gebäude ist im Besitz eines regionalen Geschäftsmanns.

Runder Tisch für Infos

In der Kollektivunterkunft werden gemäss Mitteilung erwachsene Einzelpersonen und Familien leben. «Grundsätzlich werden keine abgewiesenen Personen in der KU platziert. Das neue Asylgesetz des Bundes sieht zudem einen raschen Abschluss der Asylverfahren vor», hiess es. Was bedeute, dass die Integrationsmassnahmen bereits nach kurzer Aufenthaltsdauer in den Kantonen beginnen und die Menschen eine Tagesstruktur haben würden. Hierzu soll neben gemeinnützigen Beschäftigungsprogrammen auch das Erlernen der vor Ort gesprochenen Sprache gehören.

«Rückblickend aber ist nichts Nennenswertes vorgefallen.» Gemeindepräsident Rolf Herren zur ersten Nutzung als Asylzentrum

Zudem sieht die neue Konzeption laut der Mitteilung vor, dass für alle Personen mit einem Bleiberecht ein Integrationsplan erstellt wird, mit dem nach Möglichkeit die Integration in den ersten Arbeitsmarkt angestrebt wird. «Eine enge Zusammenarbeit mit den Betrieben der gesamten Region wird hierbei angestrebt. Die KU Wilderswil wird also zu einem eigentlichen Integrationszentrum.»

Um den Informationsaustausch mit der lokalen Bevölkerung und der Gemeinde sicherzustellen, wird ein regelmässiger runder Tisch stattfinden. «Ein solcher hat sich bereits bei der ersten Nutzung bewährt», so Rolf Herren. Für dringende Anliegen sei zudem eine Ansprechperson des AIS unter der Telefonnummer 031 633 42 88 erreichbar. Ausserdem soll die Kantonspolizei die Gemeinde und den Verein ABO «bei der Gewährleistung der Sicherheit rund um die Anlage unterstützen».

Fehler gefunden?Jetzt melden.