Vorstoss im Thuner Stadtrat – Innovativ? Untauglich? Keine Einigkeit bei «foilenden» Fähren Die Idee von Pendlerfähren mit Tragflügeln sorgte in Thun für Diskussionen – auch im Stadtrat. Die Meinungen gingen weit auseinander; weitere Abklärungen gibt es nicht. Michael Gurtner

Eine Möglichkeit, den Verkehrsproblemen in Thun entgegenzuwirken? Die schwedische Elektrofähre Candela P-12. Visualisierung: PD/candela.com

«Blödsinn», «schöne Idee», «Seldwyla»: Die Meinungen der Leserinnen und Leser in der Kommentarspalte zum Bericht über die sogenannt «foilenden» Fähren waren alles andere als einheitlich. Die Fraktionen von SP, Grünen / Jungen Grünen sowie die FDP-Stadtratsmitglieder hatten die Idee mit einem Postulat in die Politik eingebracht: Elektro-Pendlerboote mit Tragflügeltechnik könnten mithelfen, das Stauproblem am rechten Thunerseeufer zu lösen.